Это на 237 человек меньше, чем в 2016 году

Ко Всемирному дню борьбы с инсультом, отмечаемому 29 октября, Департамент здравоохранения Владимирской области подготовил статистику, согласно которой показатели по данному заболеванию ежегодно становятся лучше.За 2018 год во Владимирской области зарегистрировано 6805 случаев инсульта, среди которых 1937 – со смертельным исходом. В 2016 году, например, таких случаев было 7172, умерли от заболевания 2174 человек.Такая положительная динамика стала возможна, благодаря тому, что в регионе появилось 5 сосудистых центров, во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме.