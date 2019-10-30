Это на 237 человек меньше, чем в 2016 году
Ко Всемирному дню борьбы с инсультом, отмечаемому 29 октября, Департамент здравоохранения Владимирской области подготовил статистику, согласно которой показатели по данному заболеванию ежегодно становятся лучше.
За 2018 год во Владимирской области зарегистрировано 6805 случаев инсульта, среди которых 1937 – со смертельным исходом. В 2016 году, например, таких случаев было 7172, умерли от заболевания 2174 человек.
Такая положительная динамика стала возможна, благодаря тому, что в регионе появилось 5 сосудистых центров, во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме.