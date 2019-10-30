Телеведущая устроила семейный выход в кино с девятилетним наследником Богданом. Алена Водонаева привела мальчика на премьеру Семейки Аддамс.

Телеведущая устроила семейный выход в кино сдевятилетним наследником Богданом. Алена Водонаева привела мальчика на премьеру "Семейки Аддамс".Подобное светскоемероприятие стало для сына бывшей участницы "Дома-2" первым. О культпоходеблогер рассказала поклонникам в своем "Инстаграме"."Наконец-топремьера долгожданного мультфильма. Обожаю эту семейку с самого детства.Спутником моим стал Богдан… Я специально выбрала время подконец ковровой дорожки, чтобы пресса немного подрассосалась (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). План сработал. Мы,конечно, все равно пофоткались, но для немногих. Первый совместный выходзафиксирую в календаре. И пока последний, хорошего понемногу...", – поделиласьАлена Водонаева. Фолловеры восхитились готическим образом знаменитости.Так, для выхода в светАлена Водонаева выбрала виниловый плащ в стилистике БДСМ и яркий макияж стемными смоки и ярко-красной помадой. Образ дополнила игривая сумка в форме губ.Пользователи соцсетиосыпали Алену Водонаеву комплиментами. "Алена, Вы шикарная. Знаете как себя преподнести. Женственны и харизматичны)Это наверное все таки природой дано. Приятно на Вас смотреть)", "Потрясно", "О,мой бог! Неотразимая", – эмоционально высказались подписчики.30 Авг 2019 в 10:34 PDTОтметим, АленаВодонаева любит провоцировать публику дерзкими нарядами. Она регулярнопубликует в своем микроблоге соблазнительные фото, дразня поклонников-мужчин ихейтеров.