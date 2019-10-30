Телеведущая устроила семейный выход в кино с
девятилетним наследником Богданом. Алена Водонаева привела мальчика на премьеру Семейки Аддамс.
Телеведущая устроила семейный выход в кино с
девятилетним наследником Богданом. Алена Водонаева привела мальчика на премьеру "Семейки Аддамс".
Подобное светское
мероприятие стало для сына бывшей участницы "Дома-2" первым. О культпоходе
блогер рассказала поклонникам в своем "Инстаграме".
"Наконец-то
премьера долгожданного мультфильма. Обожаю эту семейку с самого детства.
Спутником моим стал Богдан… Я специально выбрала время под
конец ковровой дорожки, чтобы пресса немного подрассосалась (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). План сработал. Мы,
конечно, все равно пофоткались, но для немногих. Первый совместный выход
зафиксирую в календаре. И пока последний, хорошего понемногу...", – поделилась
Алена Водонаева. Фолловеры восхитились готическим образом знаменитости.
Так, для выхода в свет
Алена Водонаева выбрала виниловый плащ в стилистике БДСМ и яркий макияж с
темными смоки и ярко-красной помадой. Образ дополнила игривая сумка в форме губ.
Пользователи соцсети
осыпали Алену Водонаеву комплиментами. "Алена, Вы шикарная. Знаете как себя преподнести. Женственны и харизматичны)
Это наверное все таки природой дано. Приятно на Вас смотреть)", "Потрясно", "О,
мой бог! Неотразимая", – эмоционально высказались подписчики.
30 Авг 2019 в 10:34 PDT
Отметим, Алена
Водонаева любит провоцировать публику дерзкими нарядами. Она регулярно
публикует в своем микроблоге соблазнительные фото, дразня поклонников-мужчин и
хейтеров.