- А что для вас - облом?
- Ну вот, например... не забыть поставить бутылку белого вина охлаждаться, уложить ребёнка быстрее, чем в среднем обычно получается, влезть в любимую пижаму, приготовить книжку, открыть окно - и убедиться, что город постепенно зажигается огнями и урбанистический пейзаж становится все волшебнее, достать бокал из недавно подаренного набора, и... обнаружить, что ШТОПОР СЛОМАН! ! !
- Да не... Облом - это когда ребенок категорически не спит и озлобленная супруга обвиняет в этом тебя, вина нет, пива нет, водки нет и ваще ничего выпить нет, единственный магазин в округе на ремонте второй год, холодильник забит детским питанием, единственная кружка стоит грязная на столе и в ней плавает муха, пижамы никогда и не было, за окном вместо в
еще анекдот!