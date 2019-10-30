Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств, выделенных областной клинической больнице на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств, выделенных областной клинической больнице на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования.В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам ч.4 ст. 160 УК РФ, проводятся неотложные следственные действия.