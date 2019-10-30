Певице Валерии подложили хорошую свинью – знаменитость мало того, что осталась без ежедневной тренировки, так еще ее вместе с мужем попытались лишить приятного утреннего завтрака.

Певице Валерии подложили хорошую свинью – знаменитость мало того, что осталась без ежедневной тренировки, так еще ее вместе с мужем попытались лишить приятного утреннего завтрака.Новость дополняется