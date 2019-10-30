Певице Валерии подложили хорошую свинью – знаменитость мало того, что осталась без ежедневной тренировки, так еще ее вместе с мужем попытались лишить приятного утреннего завтрака.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-10-2019-vse-sorvali-pevice-valerii-podlozhili-svinyu.html" target="_blank">Все сорвали: певице Валерии подложили свинью</a> - Певице Валерии подложили хорошую свинью – знаменитость мало того, что осталась без ежедневной тренировки, так еще ее вместе с мужем попытались лишить приятного утреннего завтрака.
[url=https://33live.ru/novosti/30-10-2019-vse-sorvali-pevice-valerii-podlozhili-svinyu.html]Все сорвали: певице Валерии подложили свинью[/url] - Певице Валерии подложили хорошую свинью – знаменитость мало того, что осталась без ежедневной тренировки, так еще ее вместе с мужем попытались лишить приятного утреннего завтрака.