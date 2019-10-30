Выбор компактной MIDI-клавиатуры

При подборе компактной midi-клавиатуры следует понимать, что представляет собой этот инструмент, а также для чего его используют. Многим он напоминает синтезатор, но отличие контроллера в том, что он не звучит сам, без компьютера и музыкального ПО. Источником звука также может выступать планшет или другое внешнее «железо», синтезаторы, драм-машины и многое другое.

При покупке контроллера следует учитывать все из нижеперечисленных параметров:



Сфера применения;



Габариты, количество клавиш;



Функции, регуляторы;



Бренды, ценовая категория;



Дизайн, эргономика.



Сфера применения напрямую взаимосвязана с количеством клавиш. Важно четко определить свои цели, будь то обучение, выступления или запись партий для своих треков. На маленькой миди-клаве удобно записывать простенькие партии, аккомпанемент или сочинять музыку вне дома и студии. Компактная MIDI-клавиатура – это фаворит разъезжающих музыкантов, композиторов, новичков и диджеев. Если это про вас, то вы на верном пути.

Тип клавиш и их количество

Этот параметр является один из приоритетных и определяет цели, которые вы ставите перед собой, покупая миди-клаву. Если вы хотите полноценно играть, то следует обратить свое внимание на средние и большие модели, у которых до 88 клавиш. В противном случае, вам подойдут компактные контроллеры, которые могут стать дополнением к домашней студии или вашим карманным инструментом, который можно взять в дорогу. Не смотря на свои скромные размеры, даже самые маленькие миди-клавы способны на многое в умелых руках – ведь они наделены множеством назначаемых регуляторов, которые управляют различными параметрами ваших плагинов и других музыкальных ПО.

Выбирайте оптимальный для вас размер – для дома, студии можно взять прибор побольше, в то время как для дорожного варианта можно остановиться на миниатюрных клавиатурах. Размер клавиш также отличается, лучше испробовать понравившиеся приборы в магазине, чтобы принять правильное решение.

Регуляторы и возможности

Компактные контроллеры обладают меньшим количеством клавиш, но при этом не обделены полезными регуляторами, равно как в старших моделях:



Колесики Тона и Модуляции (для настройки тона и отдельных параметров каждого инструмента);



Возможность подключения педали сустейна;



Пэды с подсветкой;



Дисплеи на некоторых моделях;



Транспонирование и переключения октавы, как компенсация малого количества клавиш;



Чувствительность к скорости касания;



ПО для записи и создания музыки, а также наборы сэмпловв комплекте с инструментом;



Возможность подключения к iPad на многих приборах.



Бренды

Список производителей очень богатый, у каждых есть свои разработки и фишки, что значительно сказывается на решении. Кто-то предлагает удобную работу с планшетом, что полезно, как для записи музыки в дороге, так и для обучения; кто-то библиотеку звуков в подарок к прибору – а стоит заметить, что отдельно такие вещи стоят дорого.

Среди признанных лидеров рынка можно выделить: AKAI, NOVATION, M-AUDIO, ALESIS и многих других. Учитывать бренд при покупке важно, так вы не рискуете нарваться на китайскую подделку, которая прослужит вам недолго и не даст полноценной работы с популярными плагинами и программами.

Бюджет и дизайн

Компактные контроллеры сами по себе недорогие, так что вам будет где разгуляться и выбрать оптимальную модель. Не последнюю роль играет внешний вид инструмента, а также его эргономичность. Возможно, расположения регуляторов на одном контроллере покажется вам более удобным, чем на другом, что станет решающим моментом при покупке.