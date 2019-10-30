50-летняя светская львица показала поклонникам лайфхак. Светлана Бондарчук необычным способом закупорила бутылку шампанского.

50-летняя светская львица показала поклонникамлайфхак. Светлана Бондарчук необычным способом закупорила бутылку шампанского.В личном "Инстаграм" звезда опубликовалавидео, на котором пьет игристый напиток. Светлана сидит за столом с бокалом и, судяпо всему, уже успела опьянеть."Ааа, нас снимают. А мы пьем шампанское",– сказала бывшая жена Федора Бондарчука.После светская львица продемонстрировала накамеру что-то размером меньше ладони в серебристой упаковке. Как оказалось,Светлане дали на пробу презерватив для бутылки.Бондарчук не сразу смогла натянутьлатексное изделие на горлышко, поэтому сделала вывод, что это должен делатьмужчина. "Теперь газики сохранятся", – резюмировала светская львица,справившись с задачей.Видео знаменитости большинствуподписчиков понравилось. Многие даже не знали о существовании такогоприспособления, были и те, к слову, кто поделился другими эффективными способами закупорки газированных напитков."Это презерватив, для бутылки😂 даааа (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Неоткладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня" – лозунг для игристых.)))","Надо не оставлять напиток, пейте уже до конца", "Главное ,что бы вас не затянуло. Алкоголизм женскийпрактически не лечится", "Чтобы газированные напитки не выветривались нужно воткрытую бутылку засунуть чайную ложку. Вроде бы горлышко открытое остается, агазы из напитка не уходят. Причем много дней. 🤷‍♀️Секрет подсказал знакомый физик. 🍾🥂", – писали поклонники .