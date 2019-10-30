Выращивание пионов у некоторых садоводов вызывает сложности, а литература дает слишком противоречивые ответы. В данном материале мы попытаемся разобраться с самыми популярными вопросами, с которыми сталкиваются при посадке пионов.

Выращивание пионов у некоторых садоводов вызывает сложности, а литература дает слишком противоречивые ответы. В данном материале мы попытаемся разобраться с самыми популярными вопросами, с которыми сталкиваются при посадке пионов.

Место для посадки пионов

Первое, на что необходимо учесть начинающему садоводу, - это место посадки пионов. Поскольку древовидный пион является многолетним растением, его можно не выкапывать долгие годы, поэтому сразу же нужно убедиться в качестве почвы. Пионы являются очень жизнелюбивыми, поэтому при отмирании одной почки всегда появится другая.

Сразу важно отметить, что участок земли под пионы не должен содержать слишком много влаги, чтобы избежать загнивания корней. Если вы хотите получить красивые цветы пиона - на фото представлены примеры, то убедитесь, что растения будут получать достаточное количество воды, поскольку при его отсутствии растение начнет чахнуть. В качестве удобрения нельзя использовать торф. Также необходимо провести дренаж почвы.

Цветут ли пионы в год посадки?



Многие начинающие садоводы ожидают, что пионы будут немедленно цвести уже в первый год посадки (даже если они покупают их поздней весной). Опытным цветоводам известно, что пион, который в будущем будет красиво цвести, вырастить можно только из молодой луковицы. Старые пионы не протянут больше года, тогда как молодые будут украшать ваш сад десятилетиями.

Подкормка

Подкармливать тюльпаны рекомендуется раствором «царского скипетра», при этом его нужно наносить вокруг всего куста. Такое удобрение стимулирует рост стеблей, а также формирование корневой системы. Вместо раствора этого растения можно использовать любое другое минеральное удобрение.

Глубина посадки

Чтобы обеспечить эффективный рост кустов пиона, необходимо определиться с правильной глубиной его посадки. Она, прежде всего, зависит от типа грунта и может составлять от 2 до 8 сантиметров. Такое расстояние необходимо поддерживать на постоянной основе. Таким же образом производят и ранункулюса посадку и уход в открытом грунте, при этом ранункулюс рекомендуется выдержать несколько дней во влажном мхе перед этим.

Вредители и болезни

Для плодотворной борьбы с вредителями нужно следить за тем, чтобы лепестки пионов не опадали на листья, поскольку это спровоцирует образование пятен серой гнили. Если пионы отцвели, то сухие лепестки необходимо срезать, чтобы избежать появления данной болезни. Также рекомендуется регулярно опрыскивать пионы.

Очень важный этап в жизни пионов – это несколько недель после того, как они отцвели. Дело в том, что как раз в этот период происходит формирование и дальнейший рост новых почек, что будут расцветать в последующие годы.

От вашей заботы о растении в это время зависит, каким будет оно в последующие годы.