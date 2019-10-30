Поющую телеведущую Ольгу Бузову предлагают отправить на вокальный конкурс Евровидение 2020. Между тем эксперты высказываются против ее кандидатуры.

Поющую телеведущую Ольгу Бузовупредлагают отправить на вокальный конкурс "Евровидение 2020". Между темэксперты высказываются против ее кандидатуры.Сегодня, 30 октября, СМИ сообщили, чтозвезду шоу "Дом-2" могут послать на главное европейское музыкальноесостязание. Позже пиар-директор певицы и телеведущей Антон Богославский опроверг эту новость, заявив, что такихпредложений им не поступало. Однако после он намекнул, что его подопечная готоваобсудить возможность выступления на "Евровидении".Против появления Ольги Бузовой в Роттердаме,именно там пройдет конкурс в следующем, 2020 году, выступает член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник сказал корреспонденту "Дни.ру", что поющая телеведущая не сможет достойно представитьРоссию."Ну какая Бузова? Какое "Евровидение"?Каждый год Олю сватают на этот конкурс и все мимо. Думаю, что она и самапрекрасно понимает, что вживую ей поразить жюри Евровидения не получится, да иевропейские зрители скорее всего будут не в восторге от ее исполнения. Апозориться нашей стране на конкурсе больше не стоит. Мы уже получили по полнойв Португалии с Юлией Самойловой. Я не думаю, что Бузова захочет нечто подобноеповторить. У нас много прекрасных вокалистов, а все новости крутятся вокруг . Может хватит уже", – погнал звезду в шею Вадим Манукян.29 Окт 2019 в 3:11 PDTДобавим, что недавнее выступление в московском гей-клубе наделало много шума. Репортаж о сольнике звезды, опубликованный на "Дни.ру", оказался резонансным. Концерт поющей телеведущей длялюдей с нетрадиционной сексуальной ориентацией обыватели назвали вакханалией.