Недавно стало известно об уходе звезды Уральских пельменей Юлии Михалковой из юмористического шоу. Знаменитость публично рассказала о том, что сподвигло ее на принятие такого решения.
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу. Знаменитость публично рассказала о том, что сподвигло ее на принятие такого решения.
По словам артистки, сопутствующих факторов было много, но главным стала творческая стабильность. Ведь для актера – это злейший враг. Звезда уверена, что если актер становится заложником одного образа, то в скором времени это все приведет к забвению и самоповторам.
Также она отметила, что вынашивала это решение полгода. Поэтому оно не было спонтанным, как считают многие.
Светская дива от всей души поблагодарила всех членов команды, заметив, что они многое ей дали в профессиональном плане, сообщает . "Всех люблю!❤️", – высказалась Юлия.
28 Окт 2019 в 5:49 PDT
"В "Пельменях" я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали – все это я переросла", – призналась Михалкова.
В конце актриса поведала о своих творческих планах. По ее словам, жизнь у нее теперь сверхактивная. Как оказалось, она готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором, снимает кулинарную передачу и монтирует острый видео-проект в интернете.