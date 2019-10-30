Недавно стало известно об уходе звезды Уральских пельменей Юлии Михалковой из юмористического шоу. Знаменитость публично рассказала о том, что сподвигло ее на принятие такого решения.

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу. Знаменитость публично рассказала о том, что сподвигло ее на принятие такого решения.По словам артистки, сопутствующих факторов было много, но главным стала творческая стабильность. Ведь для актера – это злейший враг. Звезда уверена, что если актер становится заложником одного образа, то в скором времени это все приведет к забвению и самоповторам.Также она отметила, что вынашивала это решение полгода. Поэтому оно не было спонтанным, как считают многие.Светская дива от всей души поблагодарила всех членов команды, заметив, что они многое ей дали в профессиональном плане, сообщает . "Всех люблю!❤️", – высказалась Юлия.28 Окт 2019 в 5:49 PDT"В "Пельменях" я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали – все это я переросла", – призналась Михалкова.В конце актриса поведала о своих творческих планах. По ее словам, жизнь у нее теперь сверхактивная. Как оказалось, она готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором, снимает кулинарную передачу и монтирует острый видео-проект в интернете.