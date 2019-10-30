Недавно стало известно об уходе звезды Уральских пельменей Юлии Михалковой из юмористического шоу. Знаменитость публично рассказала о том, что подвигло ее на такое решение.

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу. Знаменитость публично рассказала о том, что подвигло ее на такое решение.По словам артистки, сопутствующих факторов было много, но главным стала творческая стабильность. Для актера это злейший враг. Звезда уверена: если артист становится заложником одного образа, это приведет самоповторам и забвению.Юлия отметила, что вынашивала это решение полгода. Оно не было спонтанным, как считают многие. Светская дива поблагодарила всех членов команды, заметив, что они многое ей дали в профессиональном плане, сообщает . "Всех люблю!" – высказалась девушка.28 Окт 2019 в 5:49 PDT"В "Пельменях" я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали, все это я переросла", – призналась Михалкова.Актриса рассказала о творческих планах. По ее словам, жизнь теперь началась сверхактивная. Юлия готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором, снимает кулинарную передачу и монтирует острый видеопроект в интернете.