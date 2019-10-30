В Школе-студии МХАТ, куда Юлия Галкина поступила с первого раза, покинув родной Курск, педагоги сказали: Мы тебя брали как роковую, а ты у нас такая правильная. Правильной, как признается актриса в Судьбе человека она была с детства, потому что так ее воспитывали родители – педагоги.

В Школе-студии МХАТ, куда Юлия Галкина поступила с первого раза, бросив вызов родителям и покинув родной Курск, на втором курсе педагоги сказали: "Мы тебя брали как роковую, а ты у нас такая правильная"."Правильной", как признается актриса в "Судьбе человека" она была с детства, потому что так ее воспитывали родители – педагоги.По совету отца после школы она пошла на факультет психологии Курского университета, но уже вскоре, сдав досрочно сессию, уехала в Москву. Однако даже после поступления в театральный родители были против, чтобы она бросала курганский вуз, и девушке пришлось совмещать обучение на психолога в Кургане и актрису в Москве.Сейчас ей всего 34 года, а в творческом багаже уже почти сотня киноролей. Галкина снималась в таких фильмах, как "Журов", "Годунов", "Девять жизней" и других, и в основном ей достаются роли роковых женщин и разлучниц.Сама она в жизни полная противоположность таких женщин и признается, что долгое время в жизни не позволяла чувствам и эмоциям брать верх над разумом.Все изменилось после съемок в фильме "Журов", где она сыграла соблазнительную медсестру. Именно после него на Юлию обратил особое внимание режиссер картины Илья Макаров."Неделю мы пили кофе, разговаривали на "вы". А потом он сделал мне предложение", – вспоминает Галкина. Согласилась на него Юлия, правда, не сразу — предложила для начала вместе пожить, а когда забеременела, то они с Ильей поженились.Какое СМС прислал ей режиссер и будущий муж после съемок "Журова"? Как она вспоминает свою первую любовь, и почему рассталась с возлюбленным из Курска? Как ей удалось похудеть и стать той роковой красоткой, какой ее хотели видеть режиссеры?Что рассказывает о работе в легендарном МХТ имени Чехова, и как складываются ее отношения с дочерью супруга от первого брака?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – актриса Юлия Галкина.