При производстве автомобилей компании стремятся сделать конечный продукт как можно более рациональным, то есть дешёвым.

Это правильная стратегия, так как любой покупатель стремиться сэкономить, даже если он покупает дорогую машину. Поэтому самая распространённая и хорошо продающаяся комплектация автомобилей – это, конечно же, базовая.

В базовую комплектацию как правило не включаются различные дополнительные удобства, и многие люди, покупая автомобиль, думают, что эти удобства им не понадобятся, и вообще главное, что машина хорошо едет, а остальное не важно. Однако к хорошему привыкают быстро, поэтому даже если с технической составляющей автомобиля нет никаких проблем, водителю со временем всё больше хочется сделать поездки комфортнее, приятнее, удобнее. И в этом как раз может помочь Штатное Головное Устройство для Skoda Octavia A7 http://www.carengineering.ru/skoda-octavia.html.





Что такое Штатное Головное Устройство?

По сути ШГУ – это модернизированная автомагнитола. В стандартных комплектациях Skoda Octavia A7 магнитолы максимально простые, то есть имеют очень скудный функционал. На них водитель сможет лишь послушать музыку или радио. Это не сравнимо с тему удобствами, которые может предоставить штатное головное устройство.

ШГУ Skoda Octavia A7 заменяет всю технику, которая может быть установлена в автомобиле, за исключением разве что видеорегистратора. Купив штатное головное устройство для Skoda Octavia A7, водитель получает одновременно магнитолу, систему навигации, мини кинотеатр и планшетный компьютер. Кроме того, он сможет в любой момент подключиться к сети интернет, например, для того, чтобы посмотреть прогноз погоды, проверить почту, зайти в социальные сети или интересующие его СМИ. Прослушивание музыки так же становится более удобным, ведь теперь, для того, чтобы слушать понравившуюся музыку не нужно покупать диск, или сбрасывать пени на флэшку, аудиофайлы можно скачать прямо в память штатного головного устройства.

Само устройство представляет собой экран, реагирующий на нажатие, к которому присоединены несколько функциональных кнопок, а некоторые экраны способны и вовсе обходиться без них. Таким образом, штатное головное устройство не только даёт возможность пользоваться широким набором функций в автомобиле, но и экономит место, заменяя собой всю остальную технику.

Как работает ШГУ?

Большинство моделей штатных головных устройств функционируют на базе операционной системы Android. Благодаря этому водителю не придётся разбираться в тонкостях управления, ведь оно интуитивно понятное и привычное для большинства людей, так как напоминает интерфейс планшетного компьютера или современного смартфона.