Защитник и капитан футбольного клуба Спартак Георгий Джикия получил ежегодную награду Золотой кабан, как лучший игрок команды сезона-2018/2019 по версии болельщиков.

Защитник и капитан футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия получил ежегодную награду "Золотой кабан", как лучший игрок команды сезона-2018/2019 по версии болельщиков.Джикия по итогам голосования опередил Романа Зобнина, третьим стал Александр Максименко.Напомним, в разные годы этот приз получали Егор Титов, Войцех Ковалевски, Стипе Плетикоса, Роман Павлюченко, Квинси Промес, Андрей Тихонов и другие.