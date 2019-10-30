Один из ведущих концертмейстеров Санкт-Петербурга Елена Гаудасинская скончалась в возрасте 52 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба государственной консерватории имени Н. А. ..

Один из ведущих концертмейстеров Санкт-Петербурга Елена Гаудасинская скончалась в возрасте 52 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Информация о дате и месте прощания появится позднее.С 2000 года ЕленаГаудасинская преподавала на кафедре концертмейстерского мастерства, работала с ведущими исполнителями и музыкантами. В 2006 году она была удостоена звания "Заслуженный артист России", сообщает .