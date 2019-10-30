Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории. Что касается третьего пункта, то, по его словам, это должна быть безопасная реинтеграция.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме, где обсуждалась тема единства, где сказал, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.Что касается третьего пункта, то, по его словам, это должна быть "безопасная реинтеграция". "Не на бумаге, а реальная", — подчеркнул Зеленский на форуме, который транслировал телеканал "Наш".Президент Украины выразил уверенность, что прекращения огня удастся добиться в ближайшее время, а также заявил, что обществу необходимо найти консенсус в вопросе будущего Донбасса, поскольку единого решения никогда не будет, но нужен вариант, который поддержит большинство.Зеленский также считает, что на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма (его Украина считает до сих пор своей, но "временно оккупированной территорией"), которая включала бы в себя четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь.Эту стратегию, заверил президент Украины, представят обществу для широкого обсуждения, передает РИА Новости.Накануне, 29 октября, произошло долгожданное событие: украинская сторона ответила ЛНР и выпустила белую сигнальную ракету, что стало подтверждением намерений Украины начать реальное разведение сил от линии разграничения.Украинские националисты, однако, уже заявили, что населенный пункт Золотое они не покинут