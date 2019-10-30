Уголовное дело возбудили в отношении 46-летнего мужчины, который подозревается в жестоком убийстве своей собутыльницы в Новокузнецке. Он сообщил, что он познакомился с жертвой на улице, и она ..

Уголовное дело возбудили в отношении 46-летнего мужчины, который подозревается в жестоком убийстве своей собутыльницы в Новокузнецке. Он сообщил, что он познакомился с жертвой на улице, и она сама позвала его к себе домой выпить.Как передает , хозяйка квартиры предложила мужчине интим, но тот отказался, а когда она стала настаивать, он нанес ей 18 ударов ножом. После этого, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег наволочку и скрылся с места преступления.