Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

В сентябре 2019 года в дежурную часть Отделения МВД России по Гороховецкому району поступило сообщение о проникновении в магазин, расположенный в одном из поселков Гороховецкого района. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили, что в помещении разбито стекло одного из окон и открыта дверь запасного выхода. В ходе проведенной инвентаризации работниками торговой точки было установлено, что похищены продукты питания и алкогольная продукция на сумму около 3000 рублей.Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в совершении кражи, 40-летний местный житель, был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.Ранее судимому фигуранту было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. б ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).На период следствия злоумышленник был заключен под стражу.В настоящее время уголовное дело предано в суд для рассмотрения по существу.