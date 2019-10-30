500 долларов были куплены за 20 000 рублей на территории соседнего региона

В начале октября сотрудники полиции во Владимире изъяли 5 поддельных 100-долларовых купюр. Фальшивые деньги хотела обменять в одном из банков 30-летняя жительница областного центра. Она даже не подозревала, что это подделка.В ходе следствия выяснилось, что иностранную валюту девушка получила в подарок от своего знакомого – 25-летнего жителя Киржача.Он был задержан сотрудниками полиции через несколько дней и сознался, что эти 500 долларов были куплены за 20 000 рублей на территории соседнего региона. Когда понял, что в его руках оказалась фальшивка, решил, что в полицию обращаться не будет, а чтобы деньги не пропадали, подарил их своей знакомой, «чтобы произвести впечатление».За сбыт заведомо поддельной иностранной валюты против задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает