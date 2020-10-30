Депутаты ЗакСобрания обеспокоились судьбой аэропорта Семязино. На очередном заседании тревогу забил Павел Антов, председатель комитета облпарламента по аграрной политике,

Депутаты ЗакСобрания обеспокоились судьбой аэропорта Семязино. На очередном заседании тревогу забил Павел Антов, председатель комитета облпарламента по аграрной политике, природопользованию и экологии. Он рассказал депутатам о том, что сейчас аэродромом пользуются МЧС, Минобороны, объединения парашютистов. Отвечает за аэропорт департамент лесного хозяйства. Однако в этом году финансирование на содержание аэропорта серьёзно урезали, рассказал Павел Антов. По