Жителей Владимирской области продолжают прививать от гриппа. К 30 октября бесплатной услугой воспользовались 395 тысяч человек. Более 108 тысяч – дети, об этом сообщает пресс-служба ..

Жителей Владимирской области продолжают прививать от гриппа. К 30 октября бесплатной услугой воспользовались 395 тысяч человек. Более 108 тысяч – дети, об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.«Актуальность вакцинации во время пандемии коронавируса повышается. Это происходит из-за возможных осложнений при заражении обеими инфекциями», - напоминают эпидемиологи.План до конца года – привить 60% владимирцев. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.