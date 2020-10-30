Его кандидатуру 30 октября поддержали 45 участников.

Новым председателем регионального отделения «Опоры России» во Владимирской области стал Александр Захаров. Как сообщает «ПроВладимир», его кандидатуру 30 октября поддержали 45 участников собрания. За его конкурента Дениса Кувшинова- 40.Александр Олегович Захаров родился служил в Вооруженных силах РФ. С 2009 года работал заведующим складом в ООО «Пять звезд». За 6 месяцев прошел 5 повышений до исполняющего обязанности директора по производству и логистики.В 2011 году создал компанию ООО «Стихия». Является ее генеральным директором и в настоящее время. Впоследствии организовал еще ряд профильных компаний, которыми руководит в качестве генерального директора также по нынешний момент: ООО «РСК» и ООО «ГК РСК».(Фото: opora-vladimir.ru)