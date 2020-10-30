Во время разговора с госсекретарем США Майком Помпео Александр Лукашенко мог озвучить условие выхода из интеграционных объединений с Россией. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько.

Во время разговора с госсекретарем США Майком Помпео Александр Лукашенко мог озвучить условие выхода из интеграционных объединений с Россией. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько.В разговоре с главой Госдепа белорусский лидер пожелал успехов президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. 3 ноября в США пройдут выборы главы Белого дома.Безпалько считает, что Лукашенко поступил неосторожно. Это может осложнить его отношения с американскими властями в случае поражения Трампа. Белорусский лидер для Вашингтона – токсичный персонаж, подчеркнул эксперт.Тем не менее Безпалько не исключил, что Лукашенко продолжает искать поддержки на Западе. Он напомнил, что в экспертной среде говорят о том, что белорусский лидер в разговоре с Помпео мог предложить обменять членство республики в Союзном государстве и ОДКБ на экономическую и политическую поддержку Вашингтона.При этом эксперт обратил внимание, что разговор Лукашенко с Помпео по разному освещался в белорусских и американских СМИ. В Минске это событие преподнесли как признание легитимности Батьки со стороны США.Беседа Александра Лукашенко с Майком Помпео состоялась 24 сентября. За несколько дней до этого Минск посетил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Высокий гость мог напомнить белорусскому лидеру о требованиях Москвы – политической стабилизации и переориентации грузопотоков с прибалтийских на российские порты, полагают в экспертном сообществе.Лукашенко встречался с Помпео в феврале 2020 года в Минске. Они провели двухчасовые переговоры. Обсуждалась нормализация отношений между двумя странами и возвращение американского посольства.В Белоруссии продолжается политический кризис из-за переизбрания Александра Лукашенко. Инаугурация на шестой срок состоялась 23 сентября. В Госдепартаменте заявили, что США не считают его законным президентом.