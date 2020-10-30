Днем 30 октября внедорожник Land Rover проехал на красный свет и выехал на площадь Независимости (майдан Незалежности) в центре Киева. Машина влетела в толпу, а затем вернулась на проезжую часть, ..

Днем 30 октября внедорожник Land Rover проехал на красный свет и выехал на площадь Независимости (майдан Незалежности) в центре Киева. Машина влетела в толпу, а затем вернулась на проезжую часть, где столкнулась с несколькими автомобилями.Сообщается, что двое человек погибли, еще трое пострадали, передает "". За рулем внедорожника находился 66-летний мужчина.В сообщении украинской полиции говорится, что, по предварительным данным, водитель был трезв. Очевидцы же говорят, что он был неадекватен, а из открытой двери машины выпала пустая бутылка вина.