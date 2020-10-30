Общее число пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции составляет порядка 400 человек. Количество жертв оценивается в 12 человек. Из-под завалов, по данным экстренных служб, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/30-10-2020-iz-pod-zavalov-v-turcii-dostali-70-chelovek.html" target="_blank">Из-под завалов в Турции достали 70 человек</a> - Общее число пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции составляет порядка 400 человек. Количество жертв оценивается в 12 человек. Из-под завалов, по данным экстренных служб, ..
[url=https://33live.ru/novosti/30-10-2020-iz-pod-zavalov-v-turcii-dostali-70-chelovek.html]Из-под завалов в Турции достали 70 человек[/url] - Общее число пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции составляет порядка 400 человек. Количество жертв оценивается в 12 человек. Из-под завалов, по данным экстренных служб, ..