Общее число пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции составляет порядка 400 человек. Количество жертв оценивается в 12 человек. Из-под завалов, по данным экстренных служб, ..

Общее число пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции составляет порядка 400 человек. Количество жертв оценивается в 12 человек. Из-под завалов, по данным экстренных служб, извлекли 70 человек.