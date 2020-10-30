Фельдшеры владимирской станции скорой помощи не одобрили губернаторский законопроект о замене страховых выплат на единовременную денежную компенсацию. Напомним, глава региона предложил

Фельдшеры владимирской станции скорой помощи не одобрили губернаторский законопроект о замене страховых выплат на единовременную денежную компенсацию. Напомним, глава региона предложил осуществлять выплаты только тем медицинским работникам, которые в результате заражения коронавирусом, станут инвалидами. В этом случае они смогут рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Если же медик погибнет от КОВИДа, его