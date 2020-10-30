Сегодня директором нового органа исполнительной власти – департамента регионального развития Владимирской области назначена Милана Сивякова.

Сегодня директором нового органа исполнительной власти – департамента регионального развития Владимирской области назначена Милана Сивякова.Исполнявшая обязанности руководителя Департамента регионального развития Варвара Серёгина продолжит работать в ведомстве в должности, на которую была назначена изначально, – заместителем директора, начальником управления программ и проектов департамента, сообщила пресс-служба обладминистрации.Милана Викторовна Сивякова родилась в Коврове, закончила Московский государственный открытый университет по специальности «экономика и управление в машиностроении», имеет учёную степень «кандидат экономических наук». В 2017 – 2020 годах работала заместителем председателя комитета проектной деятельности областной администрации.