В ближайшее время депутаты Законодательного собрания направят губернатору соответствующее обращение.
В понедельник, 2 ноября, Законодательное собрание Владимирской области планирует направить губернатору региона Владимиру Сипягину обращение, цель которого – изыскать 45 млн рублей на содержание аэропорта Семязино.
Сейчас на объекте базируется ГБУ «Владимирская база авиационной охраны лесов». Для решения своих задач его используют МЧС и Минобороны. Кроме того, планируется, что в будущем его задействуют для полётов коммерческих авиалиний.
Стало известно, что на 2021 год федеральный бюджет урезал финансирование аэропорта. Депутаты уверены, что если средства не найти, то Семязино разграбят.
В результате 32 депутата поддержали инициативу по спасению объекта.