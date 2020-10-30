В ближайшее время депутаты Законодательного собрания направят губернатору соответствующее обращение.

В понедельник, 2 ноября, Законодательное собрание Владимирской области планирует направить губернатору региона Владимиру Сипягину обращение, цель которого – изыскать 45 млн рублей на содержание аэропорта Семязино.Сейчас на объекте базируется ГБУ «Владимирская база авиационной охраны лесов». Для решения своих задач его используют МЧС и Минобороны. Кроме того, планируется, что в будущем его задействуют для полётов коммерческих авиалиний.Стало известно, что на 2021 год федеральный бюджет урезал финансирование аэропорта. Депутаты уверены, что если средства не найти, то Семязино разграбят.В результате 32 депутата поддержали инициативу по спасению объекта.