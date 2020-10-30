Общий вес изъятого наркотического средства составил около 100 граммов...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 52-летнюю женщину, подозреваемую в попытке сбыта наркотического средства.В ходе патрулирования территории на Борисовском проезде сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на женщину, которая, предположительно, что-то закапывала в землю. Полицейские для проверки документов обратились к гражданке, которая, увидев полицейских, занервничала. Было принято решение провести личный досмотр, в результате которого у 52-летней жительницы столицы обнаружено и изъято 72 свертка с веществом неизвестного происхождения. Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, массой более 48 граммов.В ходе обыска по месту проживания подозреваемой оперативниками уголовного розыска обнаружен и изъят 181 сверток с неизвестным веществом. Проведенное исследование показало, что в изъятом так же содержится метилэфедрон, массой более 50 граммов.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22