Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова...

Под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета руководителей территориальных органов МВД России в Центральном федеральном округе.В работе заседания приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, заместитель полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко, а также руководители территориальных органов МВД России в Центральном федеральном округе.В повестку заседания было включено несколько вопросов. В ходе рассмотрения первого вопроса подведены итоги проделанной работы по выполнению решений Министра внутренних дел РФ и инициатив полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО по вопросам, находящимся в компетенции Окружного совета. Определены дальнейшие меры по организации взаимодействия с полномочным в ЦФО.В ходе второго вопроса участники обсудили аспекты противодействия преступлениям, совершенным дистанционным способом. Рассмотрены вопросы совершенствования работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.«Развитие информационных и коммуникационных технологий открывают новые возможности для совершения преступлений, прежде всего в сфере экономике, против общественной безопасности и общественного порядка, - отметил председатель Окружного совета генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, - Особое значение приобретает активизация преступной деятельности, связанной с дистанционными хищениями в период вводимых ограничительных мер».О методике по расследованию таких преступлений и созданной правоприменительной практики перед участниками выступил начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Демин.В свою очередь полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отметил, что этот год выдался для нашей страны сложным. Общественно-политические и социально-экономические проблемы обостряются на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и в этих условиях, конечно же, четкая и слаженная работа органов внутренних дел обеспечивает надлежащий уровень общественного правопорядка и противодействия преступности.«Среди положительных тенденций, прежде всего, хочу отметить сокращение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также преступлений экономической и экстремисткой направленности. Взаимодействие Окружного совета с полпредством по вопросам обеспечения правопорядка организовано на высоком уровне», - отметил Игорь Щеголев.Также полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе сообщил, что обзоры, подготовленные сотрудниками полиции о правонарушениях в сфере заготовки и оборота древесины, позволили выработать комплекс эффективных мер по их декриминализации. Были учтены и проблемы в обеспечении правопорядка обозначенные правоохранителями в ходе подготовки к проведению празднования 75-й годовщины Великой Победы и Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Также обеспечение общественно-политической стабильности и правопорядка, в связи с пандемией, регулярно обсуждаются, а получение оперативной информации от участников Совета о негативных процессах позволят вовремя выработать и принять необходимые меры.По завершению работы Окружного совета полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поблагодарил всех за личный вклад в сохранение стабильности, противодействия криминалу, обеспечения общественной безопасности и спокойствия граждан.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве