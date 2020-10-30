Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 31 октября в 8.00.
Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 31 октября в 8.00.
- Даже если вы никогда не рисовали. Учимся создавать картину в технике флюид-арт.
- Батманы и плие- с нуля и в любом возрасте ! Как начать заниматься балетом ?
- Если вы фанат ужастиков. Покажем , как создаются образы на Хеллоуин.
- Переживший и красных и белых...Перед судом истории- Василий Шульгин.
- И тыквенный сезон в разгаре. Согреваемся холодной осенью солнечным супом.