Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 31 октября в 8.00.

Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 31 октября в 8.00.- Даже если вы никогда не рисовали. Учимся создавать картину в технике флюид-арт.- Батманы и плие- с нуля и в любом возрасте ! Как начать заниматься балетом ?- Если вы фанат ужастиков. Покажем , как создаются образы на Хеллоуин.- Переживший и красных и белых...Перед судом истории- Василий Шульгин.- И тыквенный сезон в разгаре. Согреваемся холодной осенью солнечным супом.