От проекта к конкретному результату. Никологорская средняя школа стала первой образовательная организацией Вязниковского района, у которой появилась собственная велопарковка.

От проекта к конкретному результату. Никологорская средняя школа стала первой образовательная организацией Вязниковского района, у которой появилась собственная велопарковка.Это совместный проект учителей и учащихся. На его реализацию школа получила почти 340 тысяч рублей. Средства федерального гранта были выделены за победу в конкурсе "Добро не уходит на каникулы". Всего на него было подано более 5 тысяч заявок из 80 регионов страны. Построенная парковка рассчитана на 120 мест и по словам руководства школы будет полностью востребована.Александра Сырбу, заместитель директора по воспитательной работе:- Идея появилась у нас не спонтанно, ученик 9 класса готовил проект индивидуальный, по окончанию они должны были его защищать, но ситуация сложилась не так как хотелось бы. Защиты не было и мы с волонтерской командой решили его реализовать.Светлана Большакова, директор школы:- Дети всегда и преподаватели ездили на велосипедах, но ставить их было некуда, то есть парковка для нас была актуальна. Мы провели мониторинг, высказали желания определенный процент детей использовать велотранспорт, но негде было его хранить поэтому было разрешено разработать проект и он сегодня в действии.