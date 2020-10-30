Коронавирус в России продолжает массово заражать. Суточный прирост инфицированных составил 18 283.

Коронавирус в России продолжает массово заражать. Суточный прирост инфицированных составил 18 283.Диагноз поставили жителям 84 регионов страны. В оперативном штабе отметили, что у 22,3 % их них болезнь протекает без симптомов. За сутки выздоровели 14 519 граждан, умерли 355 человек.Больше всего случаев зарегистрировали в Москве – 5 268. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 801 инфицированным. Третью строчку заняла Московская область, где заболели 524 местных жителя.На этой неделе по всей стране стал действовать всеобщий масочный режим. Средства защиты необходимо носить в транспорте, магазинах, аптеках и местах массового скопления людей.Ранее в Кремле заявили, что система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку. Заполненность коек для инфицированных в некоторых регионах составляет 90%.Материал дополняется.