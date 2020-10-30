Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Гриба новым начальником Главного Управления внутренних дел Минска. Его предшественник – Иван Кубраков – стал новым министром ..

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Гриба новым начальником Главного Управления внутренних дел Минска. Его предшественник – Иван Кубраков – стал новым министром внутренних дел Белоруссии.Ранее стало известно, что Лукашенко освободил от должности экс-главу МВД Юрий Караева. Он получил должность помощника главы государства по Гродненской области. Представляя сотрудникам министерства новых руководителей, белорусский лидер также вручил Грибу погоны генерал-майора полиции, сообщает .