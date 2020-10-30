Неизвестные повредили батут на детской площадке.

Спустя всего пару дней после владимирцы в соцсетях сообщили, что неизвестные повредили здесь мини-батуты.Во время приёмки работ начальник управления ЖКХ администрации города Владимира Алексей Шумник отмечал, что детская площадка находится на трёхлетней гарантии.В администрации Владимира поясняют, что о проблеме с батутом знают. До конца дня пообещали устранить поломку.Площадка предполагает отдых подростков разного возраста, поэтому в мэрии планируют установить возле каждого аттракциона стенд, который будет информировать ребят для какой возрастной категории он предназначен. В администрации предполагают, что батут повреждён именно потому, что пользовались им не только юные владимирцы.Напомним, что 28 октября представитель подрядной организации Рафик Мкртчан, подтвердил, что работы выполнялись с соблюдением установленных требований.«Все тренажёры и всевозможные конструкции для активного и спокойного отдыха жителей полностью отвечают стандартам безопасности», - уверен он.