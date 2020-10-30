Принято решение разработать регламент их работы в текущих условиях.

30 октября в МФЦ «Мой бизнес» в Белом доме состоялось совещание по теме работы общепита, детских развлекательных центров, ночных клубов, ресторанов, а также придорожных кафе.«Мы не смогли убедить Роспотребнадзор не ограничивать рестораны и общепит. Мы понимаем, что это негативно отражается на наших владельцах, их сотрудниках и сфере в целом. Сейчас мы прорабатываем другие сценарии работы. Наша общая задача – минимизировать потери», - отметил заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига в своём выступлении.Александр Александрович передал слово начальнику юротдела регионального Роспотребнадзора Виктории Вечкановой, которая отметила, что рекомендации по ограничениям связаны с ухудшением эпидситуации в регионе.«Они легли в основу изменений в Указ губернатора, а сейчас эти меры введены по всей стране главным санитарным врачом РФ. Считаем, что сейчас они необходимы», - добавила Виктория Валерьевна.Вместе с тем госслужащие добавили, что к 7 ноября они планируют выработать решение по возобновлению работы ресторанов после 23:00.«Ограничения могут быть пересмотрены в любую минуту, как только заболеваемость пойдёт на спад», - добавил Александр Ремига.Взяв слово, один из рестораторов поинтересовался количеством сотрудников общепита, которые инфицированы коронавирусом на сегодняшний день. Владимирский Роспотребнадзор не смог предоставить цифру.«На основе каких данных вы нас закрыли? Почему нас, а не гипермаркеты или общественный транспорт? Чем вы руководствовались, принимая такое решение?», - продолжил предприниматель.Виктория Валерьевна ответила, что текущей обстановкой, в которой наблюдается серьёзный рост заболеваемости.«Надо представить запрашиваемые цифры», - обратился к сотрудникам Роспотребнадзора замгубернатора.Член Владимирского регионального отделения «Опора России» Артём Силонов предложил использовать опыт столицы, где власти не ограничили заведения, а разработали прозрачный регламент работы.«Мы готовы замерять температуру на входе, обеспечить рассадку на полтора, три метра, регулярно проводить дезинфекцию», - отметили рестораторы.Предприниматели также отметили, что в условиях, когда есть проблемы с оплатой коммуналки, аренды, зарплаты и других расходов, ничего не говорится о мерах поддержки.«Весной были единовременные выплаты в размере МРОТ на сотрудников, выдавались кредиты под 2%. Сейчас мы можем надеяться на какую-то помощь?», - спросил Артём Викторович.Его коллега добавил, что в индустрии наблюдается 40%-ое снижение выручки, отток кадров, а из-за простоя страдают ещё и поставщики ресторанов и баров.С учётом того, что общепит уже две недели закрыт с 23 до 8 утра, то предприниматели попросили у Роспотребнадзора проанализировать насколько введённые ограничения помогают в борьбе с ковидом.«Если спада не наблюдается, то при чём тут рестораны?», - возмутились они.Подытожил результаты совещания замгубернатора Александр Ремига.«Мы с вами как раз и собрались, чтобы обсудить методику работы и меры поддержки. Мы проработаем все вопросы и вернёмся к обсуждению условий возвращения ресторанов, баров и общепита в нормальное русло. Что касается ночных клубов, тут ситуация сложнее. Их даже на федеральном уровне открывать не торопятся. Предлагаю обобщить все пожелания, передать их в департамент по предпринимательству и повторно встретиться через неделю», - резюмировал Александр Александрович.Напомним, что 29 октября в Указ губернатора внесены очередные изменения. Барам, ресторанам и кафе на 120 минут сократили «комендантский» час. Теперь они могут открываться с 6 утра. Общепитам разрешили работать ночью «на вынос» и оказывать услуги по доставке. До 15 ноября отменены все ночные зрелищно-развлекательные мероприятия.