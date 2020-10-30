60 лет назад в этот день сняли белое полотнище с памятника 850-летию Владимира на Соборной площади.

60 лет назад в этот день сняли белое полотнище с памятника 850-летию Владимира на Соборной площади.Когда-то над ним трудились профессионалы: скульптор Дмитрий Рябичев, автор памятника Ленина на одноименной площади, скульптур Махатмы Ганди и Карла Маркса. А ещё архитектор-реставратор Евгений Архипов и градостроитель Алексей Душкин, среди творений которого станции Московского метро. Высота монумента - 22 метра. Сделан он из белого камня и мрамора. По замыслу авторов, эти трехметровые фигуры - Зодчего, Война и Рабочего - олицетворяют прошлое и настоящее города. Как их только не называли: "Тремя дураками", "Тремя лентяями", "Тремя богатырями".Воин смотрит в сторону Золотых оборонительных ворот. Скульптор с капителью колонны в руках на белокаменный Успенский собор, а рабочий с моделью трактора, соответственно, на Тракторный завод. А над их головами - важные страницы из истории Владимира. И сегодня есть отличный повод рассмотреть из повнимательнее.