Накануне был отправлен в отставку министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. Он не успел проработать в должности и года.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-10-2020-pochemu-lukashenko-uvolnyaet-silovikov-padaet-poslednyaya-opora-rezhima-.html" target="_blank">Почему Лукашенко увольняет силовиков: Падает последняя опора режима </a> - Накануне был отправлен в отставку министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. Он не успел проработать в должности и года.
[url=https://33live.ru/novosti/30-10-2020-pochemu-lukashenko-uvolnyaet-silovikov-padaet-poslednyaya-opora-rezhima-.html]Почему Лукашенко увольняет силовиков: Падает последняя опора режима [/url] - Накануне был отправлен в отставку министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. Он не успел проработать в должности и года.