Кремль в белорусском политическом кризисе встал на сторону Александра Лукашенко. Политолог Алексей Зубец объяснил, чем российскому руководству не угодила оппозиция и ее лидер Светлана Тихановская.

Кремль в белорусском политическом кризисе встал на сторону Александра Лукашенко. Политолог Алексей Зубец объяснил, чем российскому руководству не угодила оппозиция и ее лидер Светлана Тихановская.После президентских выборов в Белоруссии перед Владимиром Путиным стоял выбор между Александром Лукашенко и Светланой Тихановской, объявившей себя победительницей, отметил эксперт. Проблема в том, уверен Алексей Зубец, что поддержка оппозиции вышла бы России боком.Помочь Тихановской – поставить крест на интересах Москвы в соседней республике, заявил эксперт. Приход оппозиции к власти привел бы к социально-экономическому краху и политическому хаосу в Белоруссии – Кремль хочет этого меньше всего, пояснил аналитик."Поддерживать Тихановскую в ущерб Белоруссии точно никто не будет", – сказал Зубец в интервью порталу "Украина.ру".При этом эксперт уверен, что в нынешнем виде режим Лукашенко обречен. Кремль настроен на нормализацию обстановки в Белоруссии и смену власти в стране через политические реформы, указал политолог.Обстановка в Белоруссии вновь обострилась после окончания срока ультиматума Тихановской. Политик дала Лукашенко 13 дней, чтобы объявить об уходе в отставку. Также она потребовала освободить политзаключенных и прекратить насилие в отношении демонстрантов. Бывший кандидат в президенты призвала силовиков переходить на сторону народа.В понедельник, 26 октября, ряд белорусских предприятий приостановили работу. Однако общенациональной забастовки не случилось.В минувшее воскресенье в Минске прошел очередной марш оппозиции. Силовики применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. СМИ сообщили о 160 задержанных.