Сотрудники Следственного комитета обнаружили в Псковской области останки 188 человек. Они стали жертвами фашистов во времена Великой Отечественной войны. Останки были найдены в ходе ..

Сотрудники Следственного комитета обнаружили в Псковской области останки 188 человек. Они стали жертвами фашистов во времена Великой Отечественной войны.Останки были найдены в ходе расследования уголовного дела о геноциде во время ВОВ. Следователи отметили, что на одном из мест раскопок, где нашли останки 73 человек, около половины костей принадлежали детям. Кроме того, обнаруженные рядом вещи свидетельствовали о том, что многие из погибших были расстреляны, передает .