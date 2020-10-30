Оперативно установить фигурантов удалось благодаря бдительности местной жительницы.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница, сообщившая, что увидела в подъезде дома посторонних мужчин, которые несли ящик с неизвестным содержимым. По указанному адресу был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы.Прибывшие полицейские при содействии заявительницы нашли квартиру, в которую направились мужчины, показавшиеся ей подозрительными. На месте было установлено, что граждане неместные, а в принесенном ими ящике находилась похищенная несколько часов назад автоматическая коробка передач.В дальнейшем было установлено, что фигуранты, 39 и 41-летний приезжие, ранее судимые за совершение имущественных преступлений, повредив металлическую решетку и выбив стекло, проникли в хозяйственную постройку на территории города, откуда совершили кражу. Похищенный конструктивный элемент злоумышленники планировали сдать в пункт приема металлолома.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.Фигуранты заключены под стражу.