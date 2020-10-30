Белоруссия временно закрыла границы для западных стран, чтобы защитить население от распространения коронавируса. Решение властей республики прокомментировал политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Белоруссия временно закрыла границы для западных стран, чтобы защитить население от распространения коронавируса. Решение властей республики прокомментировал политический обозреватель Валерий Карбалевич.Эксперт отметил, что закрытие Белоруссией границ с Литвой, Латвией, Украиной и Польшей стало неожиданностью для многих. Случившееся Карбалевич назвал "правовым абсурдом".По его словам, в большинстве стран власти заранее объявляют о закрытии границ. Они называют дату, чтобы все могли к этому подготовиться. В Белоруссии же это произошло внезапно.Также Карбалевич обратил внимание, что официального документа о закрытии границ так и не было обнародовано. Пограничный комитет сообщил об ограничении на въезд в устной форме.Если бы Белоруссия на самом деле хотела защитить граждан от COVID-19, то тогда граница с Россией тоже была бы закрыта. Кроме того, не прекращается воздушное и железнодорожное сообщение.Политолог предположил, что причина закрытия границ на самом деле политическая. Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что белорусские пограничники не пустили "подозрительных" граждан Польши или Литвы.Руководство страны сейчас находится в нервном состоянии. Сначала власти создают картину иностранного вмешательства, а потом сами начинают верить в свою легенду и принимать реальные решения."Белоруссия стремительно приближается к Северной Корее", – заключил эксперт.