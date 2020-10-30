Теперь его обвиняют в мошенничестве и фальсификации.

Директор коммерческой фирмы в Петушинском районе решил победить в корпоративном конфликте, перекупив у своего противника офис. Легально он это сделать никак не мог. Тогда он предоставил поддельные документы в уполномоченный на государственную регистрацию прав орган, но ему отказали. Злоумышленник не остановился и предоставил в суд сфальсифицированный договор купли-продажи. В суде ему тоже отказали.Тогда гражданин изготовил подложный протокол общего собрания его участников, внеся недостоверные сведения об избрании его на должность директора, размере и номинальной стоимости участия в уставном капитале иных участников общества. Эти документы послужили основанием для принятия налоговым органом решения о государственной регистрации - внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы.Прокуратура Петушинского района направила в суд уголовное дело по обвинению директора коммерческой организации в совершении преступлений против собственности и правосудия. Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый не признал.Уголовное дело будет рассмотрено по существу Петушинским районным судом.