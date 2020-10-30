Четверо 20-летних парней обвиняются в кражах, угоне и умышленном уничтожении имущества.

Четверо 20-летних парней обвиняются в кражах, угоне и умышленном уничтожении имущества.По версии предварительного следствия, с 14 марта по 8 июня они в пьяном виде - поодиночке или вместе - неоднократно совершали угоны автомобилей в Собинском районе. И бросали их с следами повреждений. Ущерб составил более 133 тыс. рублей и он не возмещен, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Это уголовное рассмотрит Собинский горсуд.