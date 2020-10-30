Регламент работы детских торговых центров пересмотрят.

С 24 октября по 8 ноября на территории 33-го региона власти Под изменения в Указ губернатора попали даже комнаты, расположенные на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.30 октября в МФЦ «Мой бизнес» в Белом доме состоялось совещание по теме работы не только общепита и придорожных кафе, но и детских развлекательных центров.«Мы остались без средств к существованию. Детские центры открыли в последнюю очередь, 7 августа, и закрыли в первую. У нас такое пожелание – разрешить пользоваться детскими игровыми аппаратами. Мы готовы после каждого использования протирать их антисептиком, выдавать перчатки, соблюдать другие меры. У нас 2000 «квадратов». Уверена, что мы и социальную дистанцию выдержим. Мы едва справились с первой волной ограничений. Боюсь, что новых потрясений нашему бизнесу не пережить», - отметила в своём обращении директор ООО «Самохвал» Екатерина Шарипова.В свою очередь, начальник юротдела Роспотребнадзора Владимирской области Виктория Вечкалова попросила направить письменные предложения в их адрес.«Мы ознакомимся и проработаем этот вопрос», - отметила Виктория Витальевна.