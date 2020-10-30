Роскомнадзор в очередной раз выступил с призывом к корпорации Google прекратить цензурировать российские СМИ. Речь идет о специальной маркировке о нежелательном содержимом, которая ставится на опубликованный на Ютуб контент отечественных телеканалов.

Роскомнадзор в очередной раз выступил с призывом к корпорации Google прекратить цензурировать российские СМИ. Речь идет о специальной маркировке о "нежелательном содержимом", которая ставится на опубликованный на "Ютуб" контент отечественных телеканалов.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выступила с заявлением, в котором потребовала от Google строго соблюдать российские законы. В частности, речь идет о части пятой 29 статьи Конституции России о запрете цензуры на территории России.Ранее РКН уже обращался к зарубежной компании с аналогичными требованиями. В одной из них, в частности, речь шла о фильме Александра Рогаткина "Беслан", который был убран из публичного доступа на хостинге "Ютуб". Введенные ограничения, как установил суд Таганского района Москвы, представляли собой акт цензуры.В Роскомнадзоре отметили, что американские корпорации не ограничились одним документальным фильмом. Известно, что они перекрыли доступ к материалам порядка двух десятков российских СМИ, в числе которых РИА Новости, Russia Today, Sputnik и "Россия-1".С аналогичными требованиями ведомство выступало также в адрес Facebook и Twitter. Тогда речь шла о том же фильме "Беслан".