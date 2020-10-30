Аналитики сделали неутешительный прогноз для курса рубля. По их мнению, следующая неделя будет опасной для отечественной валюты.

Аналитики сделали неутешительный прогноз для курса рубля. По их мнению, следующая неделя будет опасной для отечественной валюты.На этой неделе курс доллара приблизился к отметке в 80 рублей, а евро перевалил за 93. На это есть ряд причин. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в первую очередь ослабление рубля связано с паникой инвесторов из-за роста масштабов пандемии коронавируса в мире. На этом фоне ожидается понижение спроса на нефть. Как известно, курс рубля зависит, в том числе, и от ее стоимости.Еще одна причина падения курса рубля – неопределенность, связанная с выборами президента США, которые назначены на 3 ноября.Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова отметила, что для России в целом итоги выборов американского лидера не станут значительным позитивом.По мнению Артема Деева, если президентом США станет Джозеф Байден, то курс рубля значительно ослабнет – до 83–85 за доллар и будет свыше 95 за евро. По его прогнозу, примерно такой же сценарий ждет отечественную валюту и при победе Дональда Трампа.В свою очередь инвестиционный стратег БКС "Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что непосредственно повлиять на победа того или иного кандидата может лишь в краткосрочном эмоциональном формате, когда исход выборов станет понятен. Считается, что Трамп для рублевых активов более предсказуемый вариант, передаетЭксперт напомнил, что Байден несколько раз критически высказывался о России. На деле же он в традиции демократов может быть более склонен к компромиссам на внешней арене. Например, с Китаем. По мнению аналитика, среднесрочное влияние на рубль предстоящих выборов в США будет достаточно сдержанным. Бахтин считает, что к концу года российская валюта укрепится до 71–75 рублей за доллар.