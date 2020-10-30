К исполнению обязанностей она приступила 30 октября.

С 30 октября года руководить департаментом регионального развития Владимирской области стала Милана Сивякова. Распоряжение о её назначении подписано главой региона.Департамент регионального развития состоит из трёх подразделений: экспертно-аналитическое управление и два комитета - экономического развития и проектной деятельности.Занимавшая этот пост с приставкой «ИО» Варвара Серёгина, продолжит работать на месте заместителя.Справочно:Милана Викторовна Сивякова родилась в Коврове. Закончила Московский государственный открытый университет по специальности «экономика и управление в машиностроении». Получила учёную степень «кандидат экономических наук». С 1995 года работала на бухгалтерских должностях. Была главным бухгалтером ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод». С 2009 года преподавала во Владимирском заочном финансово-экономическом институте, Владимирском государственном университете и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Последние три года трудилась в должности заместителя председателя комитета проектной деятельности администрации региона.