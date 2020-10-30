Каждый человек должен уделять максимальное внимание уходу за ротовой полостью. На какие моменты стоит обратить внимание.

Все мы знаем, насколько важно иметь здоровые и крепкие зубы. Чтобы вы могли наслаждаться своими природными зубами даже после наступления старости, за ними нужен постоянный уход. Надежная стоматологическая клиника поможет вам сохранять зубы здоровыми всю жизнь. Качественный уход позволит получить положительный результат. При этом вам не потребуется дорогостоящее лечение. Просто следуйте этим советам, а также выполняйте рекомендации своего стоматолога.

Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы ротовой полости и способы борьбы с ними.

Кариес

Зубы покрыты твердым внешним покрытием, называемым эмалью. Каждый день на ваших зубах образуется тонкий слой бактерий – зубной налет. Бактерии зубного налета производят кислоты, которые могут повредить эмаль, вызвать кариес. Чистка зубов может предотвратить кариес, но после образования полости, чтобы избежать дальнейшего повреждения, стоматолог должен исправить ее с помощью пломбы.

Если у вашего ребенка развивается кариес, детская стоматология должна помочь предотвратить дальнейшее заболевание. Обязательно проконсультируйтесь с врачом о том, как защитить зубы ребенка от кариеса.

Используйте зубную пасту с фтором, чтобы защитить зубы от кариеса. Если вы подвержены более высокому риску кариеса (например, если у вас сухость во рту), вам может потребоваться больше фтора. Ваш стоматолог или стоматолог-гигиенист может прописать вам лечение зубов фтором во время визита в клинику или посоветовать использовать фторидный гель, ополаскиватель для рта дома.

Проблемы с деснами

Проблемы начинаются, когда вдоль и под линией десен накапливается налет. Зубной налет вызывает инфекцию, которая повреждает десну и кость. При легкой форме заболевания десен они могут стать красными, болезненными и кровоточить. Эту проблему, называемую гингивитом, часто можно решить ежедневной чисткой.

Более тяжелая форма заболевания десен, называемая пародонтитом, должна лечиться у стоматолога. Если не сделать этого, инфекция может привести к воспалению, кровотечению десен, проблемам с жеванием, даже к потере зубов.

Чтобы предотвратить заболевания ротовой полости, соблюдайте такие правила:



проводите чистку два раза в день пастой с фтором;



желательно чистить зубы после еды;



посещайте стоматолога раз в два месяца для осмотра и чистки;



сообщите стоматологу обо всех имеющихся у вас заболеваниях и принимаемых вами лекарствах;



соблюдайте сбалансированную диету;



бросьте курить (курение ухудшает здоровье зубов);



чистите зубы и десна правильно.



Все эти несложные манипуляции помогут предотвратить развитие заболеваний ротовой полости. Просто сделайте это привычкой.