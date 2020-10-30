Ковровчанка стала чемпионкой международного турнира по японскому боевому искусству - джиу-джитсу. Дарья Николаева представляла 33 регион.

Ковровчанка стала чемпионкой международного турнира по японскому боевому искусству - джиу-джитсу. Дарья Николаева представляла 33 регион.В соревнованиях в Санкт-Петербурге принимали участие сильнейшие спортсмены России. Наталья победила в дисциплине "не-ваза", где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю. И также стала 2-ой в разделе спаррингов "файтинг" .